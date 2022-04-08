«Химкам» запретили регистрировать новых игроков

Руководство РФС запретило подмосковным «Химкам» регистрировать новых футболистов.

Как сообщает пресс-служба РФС, подобное решение было принято после обращения полузащитника Аршака Коряна, перед которым подмосковная команда не выполнила обязательства. Запрет на регистрацию новых игроков будет снят тогда, когда «Химки» решат вопрос с Коряном.

Напомним, что на данный момент подмосковный клуб под руководством Сергея Юрана занимает 14-ю строчку в российском чемпионате. Аршак Корян же сейчас выступает в «Оренбурге».