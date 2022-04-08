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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: Буду очень сожалеть и грустить, если Федун уйдёт из «Спартака»

08 Апреля 2022 • 10:45 Комментировать (2)

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с журналистами признался, что будет сожалеть, если Леонид Федун покинет московский «Спартак».

Кавазашвили сказал Sport24, что Федун очень многое сделал для московской команды, и всё это останется в памяти болельщиков. Экс-вратарь отметил, что он будет очень сильно сожалеть и грустить, если Федун всё же уйдёт из «Спартака». Эксперт добавил, что у Федуна всё это время были плохие помощники, так как бизнесмен тратил огромные деньги, но это никак не помогало клубу двигаться вперёд.

Напомним, что на данный момент спартаковцы занимают лишь десятую строчку в российском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Анзор Кавазашвили Леонид Федун
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