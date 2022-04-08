Сборная России поздравила Акинфеева с днём рождения

Пресс-служба сборной России поздравила голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева с днём рождения.

Пресс-служба национальной команды в своих социальных сетях поздравила голкипера с 36-летием. Сборная пожелала Акинфееву здоровья, большого количества радостных моментов в жизни и новых побед.

Напомним, что Игорь Акинфеев закончил карьеру в сборной в 2018 году. За национальную команду голкипер успел провести 111 матчей, в которых пропустил 95 голов. Стоит отметить, что в активе Акинфеева 48 поединков на ноль.