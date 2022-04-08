Нжи: Смолов поможет «Динамо» побороться за чемпионство

Камерунский форвард «Динамо» Клинтон Нжи поделился с журналистами мнением по поводу своего одноклубника Фёдора Смолова.

Нжи сказал Sport24, что подписание Смолова поможет динамовцам побороться за чемпионский титул в этом сезоне. Камерунец отметил, что очень много всего хорошего слышал о Фёдоре от Шарля Каборе, с которым Смолов играл вместе в «Краснодаре». Клинтон добавил, что Фёдор не обращался к нему с просьбой отдать девятый номер.

Напомним, что в этом сезоне Фёдор Смолов провёл в составе «Динамо» в РПЛ пять матчей и отметился тремя забитыми мячами.