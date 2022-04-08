Форвард «Краснодара»: Лимит можно отменить, но должна быть равная конкуренция

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин в разговоре с журналистами заявил, что в российских клубах легионерам доверяют больше, чем отечественным игрокам.

Ильин сказал «Матч ТВ», что в российских командах часто предпочтут поставить в состав не того, кто лучше играет, а того, за кого заплатили большую сумму. Владимир отметил, что игровое время в клубах РПЛ зачастую определяется не тем, насколько хорошо футболист работает на тренировках, а другими факторами.

Форвард добавил, что лимит на легионеров в России можно отменить, но только если будет абсолютно равная конкуренция.