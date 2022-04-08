Игонин: Продление контрактов с Ерохиным и Суторминым? Вполне логичное решение

Экс-игрок «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин поделился с журналистами своим мнением по поводу решения питерской команды продлить контракты с Александром Ерохиным и Алексеем Суторминым.

Игонин сказал «РБ-Спорт», что это вполне логичное решение боссов «Зенита». Алексей отметил, что оба российских футболиста играют на высоком уровне и комфортно себя чувствуют в питерском клубе. Экс-игрок добавил, что и Ерохин, и Сутормин идеально вписываются в парадигму развития команды.

Напомним, что «Зенит» недавно официально продлил контракты с Ерохиным и Суторминым.