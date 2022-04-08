Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: Продление контрактов с Ерохиным и Суторминым? Вполне логичное решение

08 Апреля 2022 • 09:34 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин поделился с журналистами своим мнением по поводу решения питерской команды продлить контракты с Александром Ерохиным и Алексеем Суторминым.

Игонин сказал «РБ-Спорт», что это вполне логичное решение боссов «Зенита». Алексей отметил, что оба российских футболиста играют на высоком уровне и комфортно себя чувствуют в питерском клубе. Экс-игрок добавил, что и Ерохин, и Сутормин идеально вписываются в парадигму развития команды.

Напомним, что «Зенит» недавно официально продлил контракты с Ерохиным и Суторминым.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Алексей Игонин Александр Ерохин Алексей Сутормин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Апреля
09:34 · Россия. Премьер-лига
Игонин: Продление контрактов с Ерохиным и Суторминым? Вполне логичное решение
09:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» понизит зарплату Юсупову и Цаллагову
09:23 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник сборной России летом может перейти в «Наполи»
08:54 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: Надеюсь, что в этом сезоне «Зенит» выиграет оба трофея
08:21 · Россия. Премьер-лига
Язиджи: Горжусь, что меня выбрали лучшим игроком РПЛ в феврале-марте
08:19 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» может подписать защитника «Спартака»
00:33 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» высказался за отмену ВАР-а
00:22 · Россия. Премьер-лига
Ивелин Попов может сменить «Сочи» на «Левски»
07 Апреля
23:29 · Россия. Премьер-лига
Бывший голкипер «Зенита» оценил шансы клуба на чемпионский титул
22:35 · Россия. Премьер-лига
Известный российский волейболист: «Если Акинфеев переходит на нецензурную брань, удаляй его и назначай пенальти!» 1
20:48 · Россия. Премьер-лига
Вячеслав Малафеев не уверен, что «Зенит» станет чемпионом России 2
20:29 · Россия. Премьер-лига
Сутормин и Ерохин останутся в «Зените» 1
19:25 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» прекращает сотрудничество с Корнеткой
18:50 · Россия. Премьер-лига
Легендарный игрок ЦСКА раскритиковал Акинфеева за конфликт с арбитром в игре против «Урала» 1
18:15 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отправится на ближайший матч чемпионата России на поезде
Все новости
Рекомендуем