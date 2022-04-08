Полузащитник сборной России летом может перейти в «Наполи»

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев в летнее межсезонье может перебраться в итальянский чемпионат.

По информации Metaraitings.ru, 25-летний российский футболист попал в сферу интересов «Наполи». Зелимхан может перебраться в неаполитанскую команду на правах свободного агента, если не сможет договориться с руководством «Спартака» по поводу нового соглашения.

Напомним, что в этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в РПЛ 20 поединков, в которых отметился четырьмя результативными передачами.