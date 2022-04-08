Сутормин: Надеюсь, что в этом сезоне «Зенит» выиграет оба трофея

Российский полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился с журналистами эмоциями после продления контракта с питерским клубом.

Сутормин сказал, что для него большая честь и ответственность защищать цвета питерской команды. Алексей отметил, что постарается в ближайшие годы выиграть с «Зенитом» как можно больше титулов, а также будет развиваться как футболист. Полузащитник выразил надежду на то, что в этом сезоне «Зенит» выиграет и чемпионат России, и Кубок России.

Напомним, что в этом сезоне Алексей Сутормин провёл в российском чемпионате 20 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал один ассист.