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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин: Надеюсь, что в этом сезоне «Зенит» выиграет оба трофея

08 Апреля 2022 • 08:54 Комментировать

Российский полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился с журналистами эмоциями после продления контракта с питерским клубом.

Сутормин сказал, что для него большая честь и ответственность защищать цвета питерской команды. Алексей отметил, что постарается в ближайшие годы выиграть с «Зенитом» как можно больше титулов, а также будет развиваться как футболист. Полузащитник выразил надежду на то, что в этом сезоне «Зенит» выиграет и чемпионат России, и Кубок России.

Напомним, что в этом сезоне Алексей Сутормин провёл в российском чемпионате 20 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Алексей Сутормин
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