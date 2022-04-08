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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Язиджи: Горжусь, что меня выбрали лучшим игроком РПЛ в феврале-марте

08 Апреля 2022 • 08:21 Комментировать

Турецкий полузащитник столичного ЦСКА Юсуф Язиджи рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, что он думает по поводу награды лучшему игроку РПЛ в феврале-марте.

Язиджи сказал, что он очень горд, что его выбрали лучшим игроком российского чемпионата. Юсуф отметил, что он будет продолжать активно работать для того, чтобы оправдать всю эту поддержку.

Напомним, что в этом сезоне Юсуф Язиджи провёл в РПЛ пять поединков, в которых отметился семью забитыми мячами. В ЦСКА турок перебрался этой зимой из «Лилля».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Российская Премьер-Лига Юсуф Языджи
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