Язиджи: Горжусь, что меня выбрали лучшим игроком РПЛ в феврале-марте

Турецкий полузащитник столичного ЦСКА Юсуф Язиджи рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, что он думает по поводу награды лучшему игроку РПЛ в феврале-марте.

Язиджи сказал, что он очень горд, что его выбрали лучшим игроком российского чемпионата. Юсуф отметил, что он будет продолжать активно работать для того, чтобы оправдать всю эту поддержку.

Напомним, что в этом сезоне Юсуф Язиджи провёл в РПЛ пять поединков, в которых отметился семью забитыми мячами. В ЦСКА турок перебрался этой зимой из «Лилля».