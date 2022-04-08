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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» высказался за отмену ВАР-а

08 Апреля 2022 • 00:33 Комментировать
Урал
...
Крылья Советов
10.04 12:00

Григорий Иванов, президент «Урала», считает, что чемпионату России система ВАР не нужна, несмотря на то, что она используется в нем с 2019 года. Иванов и раньше скептически относился к системе, и изменить его мнение не могут даже ситуации, когда ВАР играл на руку «Уралу» - например, в игре с ЦСКА.

- А я своего мнения никогда не менял. Не нужен! Понимаете, в чем вся штука... ВАР расхолаживает не только арбитров, но и футболистов. Судьи сами уже не принимают решений. А игроки чуть что, падают — надеются, что рефери побегут сразу смотреть монитор. Искусственно это как-то все, - заявил Иванов, слова которого приводит «Спорт-экспресс».

По мнению Иванова, футболу нужен человеческий фактор, а опытный судья ошибается очень редко, считает президент «Урала».

- Судья мог за сезон три раза ошибиться — как в пользу нашей команды, так и против. Вот и все. Человеческий фактор. А с ВАР вообще непонятно что творится. Не знаю... Не нужен нам этот ВАР, - добавил Иванов.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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УРАЛ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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