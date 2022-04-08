Ивелин Попов может сменить «Сочи» на «Левски»

Болгарский полузащитник «Сочи» Ивелин Попов, выступавший в прошлом за московский «Спартак», летом может вернуться к себе на родину в Болгарию, информирует Novinite.bg. Попов уже побеседовал с наставник болгарского клуба на тему возможного перехода. Известен и гонорар, который готов платить ему «Левски» - пять тысяч евро ежемесячно.

В текущем сезоне Попов сыграл в девятнадцати матчах за «Сочи», в них он забил четыре мяча. С2007-го по 2019-й год Попов, которому 34 года, привлекался в сборную Болгарии, сыграв за нее в общей сложности 90 матчей