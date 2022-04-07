Футболисты, сделавшие «Спартак» великим: Ринат Дасаев

Ринат Дасаев – величайший вратарь в истории «Спартака» и один из лучших страны. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает историю голкипера.

Ринат Дасаев родился в Астрахани, где и начинал свою карьеру. В школе он какое-то время играл в атаке, но не слишком удачно. Затем, как это часто бывает, волею случая оказался в воротах, где и добился славы. В «Волгаре» он постепенно вытеснил основного голкипера Юрия Макова, а в 1977 году в возрасте 20 лет перебрался в «Спартак», за который болел его отец.

В тот сезон «Спартак» играл в первой лиге, но сумел добиться повышения в классе. Сезон-1978 «красно-белые» начали не очень здорово, сумев по разу выиграть и сыграть вничью в стартовых 7 матчах. После этого Константин Бесков решил сменить вратаря Александра Прохорова на Рината Дасаева. В результате молодой голкипер стал незаменимым, уже через год дебютировав в составе национальной сборной СССР.

Дасаев быстро прогрессировал. В 1979-м он помог «Спартаку» выиграть чемпионат, а в 1980-м впервые получил приз лучшему вратарю года СССР. В итоге он завоевал эту награду шесть раз, что является рекордом в истории. В 1982-м Дасаев и вовсе завоевал приз лучшему футболисту страны. Через год он стал вторым в этом опросе, уступив лишь одноклубнику Фёдору Черенкову. С 1979-го по 1988-й Дасаев неизменно попадал в список «33 лучших футболистов», будучи всегда первым, кроме 1984-го, когда уступил Михаилу Бирюкову, который помог «Зениту» выиграть золотые медали. В 1988-м Дасаев получил приз «Лучший вратарь мира» по версии МФФИИС. В 1987-м он стал вторым в рейтинге, а в 1989-м – третьим.

Наверное, лучше всего об уровне Дасаева говорит тот факт, что в сборной СССР Валерий Лобановский отдавал предпочтение именно вратарю «Спартака», а не Виктору Чанову из его же киевского «Динамо». «Для меня Дасаев – лучший вратарь. У него невероятная реакция, а позицию он выбирает так, как никто больше в мире», – говорил великий тренер.

Несмотря на сумасшедший уровень футбола карьере Дасаева точно не хватило трофеев. Он лишь дважды выиграл чемпионат СССР. При этом пять раз «Спартак» становился вторым и дважды третьим, то есть каждый раз не хватало чуть-чуть. Добавим к этому и неудачи в составе сборной СССР: третье место на домашней Олимпиаде в 1980-м и проигрыш в финале Евро-88.

В ноябре 1988 года Дасаев покинул «Спартак» и перебрался в «Севилью». Стоимость трансфера составила 2 миллиона долларов, а клубы провели товарищеский матч, в котором голкипер провёл по тайму за каждую из команд. Адаптироваться в Испании советскому человеку было сложно, и он быстро захотел вернуться, но его уговорили остаться. Тем не менее карьера в Испании не задалась. К тому же Дасаев в последний год контракта получил травму, из-за чего не играл. Ему предлагали уехать в Бразилию, но он отказался. Карьеру Дасаев завершил буднично. В 1991 году его контракт с «Севильей» завершился, а новый андалузцы 34-летнему голкиперу предлагать не стали. Дасаев думал вернуться на родину, но его друзья отговорили с учётом обстановки в России. Он работал тренером вратарей в Испании, а затем всё же вернулся и помогал в «Спартаке» и «Торпедо».

Ринат Дасаев – великий футболист, что признано во всём мире. Не зря он был послом чемпионата мира-2018, входил в комиссии ФИФА. Дасаев даже попал в список ФИФА 100, став в нем единственным представителем нашей страны. Он, безусловно, творил и писал историю «Спартака» и всего отечественного футбола.

Роман Андреев