Кавазашвили: Кутепов давным-давно должен был уйти из «Спартака»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с журналистами своим мнением по поводу защитника «Спартака» Ильи Кутепова, который выразил желание остаться в московской команде.

Кавазашвили сказал Metaraitings.ru, что если Кутепов всё же решит остаться в «Спартаке», то он забудет, как играть. Экс-голкипер отметил, что Илья уже давным-давно должен был уйти из московской команды, ведь ему нужно получать игровую практику. Эксперт добавил, что защитник рассчитывает получить место в составе «Спартака» после ухода легионеров, но не факт, что именно так всё и произойдёт.

Напомним, что в этом сезоне Илья Кутепов провёл в РПЛ всего лишь четыре матча.