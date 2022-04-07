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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: Кутепов давным-давно должен был уйти из «Спартака»

07 Апреля 2022 • 14:03 Комментировать

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с журналистами своим мнением по поводу защитника «Спартака» Ильи Кутепова, который выразил желание остаться в московской команде.

Кавазашвили сказал Metaraitings.ru, что если Кутепов всё же решит остаться в «Спартаке», то он забудет, как играть. Экс-голкипер отметил, что Илья уже давным-давно должен был уйти из московской команды, ведь ему нужно получать игровую практику. Эксперт добавил, что защитник рассчитывает получить место в составе «Спартака» после ухода легионеров, но не факт, что именно так всё и произойдёт.

Напомним, что в этом сезоне Илья Кутепов провёл в РПЛ всего лишь четыре матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Анзор Кавазашвили Илья Кутепов
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