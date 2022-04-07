Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин считает, что при Карпине «Ростов» прибавил

07 Апреля 2022 • 13:30 Комментировать

Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился с журналистами своим мнением по поводу работы Валерия Карпина в «Ростове».

Балахнин сказал «РБ-Спорт», что при Карпине ростовская команда действительно прибавила, хотя до этого откровенно сыпалась. Экс-тренер «Ростова» отметил, что Карпин преобразил клуб на этом отрезке, но борьба за выживание будет весьма ожесточённая. Балахнин добавил, что ему хотелось бы, чтобы «Ростов» сохранил прописку в элитном дивизионе.

На данный момент «Ростов» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сергей Балахнин Российская Премьер-Лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
14:03 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Кутепов давным-давно должен был уйти из «Спартака»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Газизов: Поддерживаю решение Хачатурянца по судьям
13:30 · Россия. Премьер-лига
Балахнин считает, что при Карпине «Ростов» прибавил
13:14 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько денег клубы РПЛ получат от лиги в следующем сезоне
12:48 · Россия. Премьер-лига
Семак: Вся борьба за титул ещё впереди
12:37 · Россия. Премьер-лига
Евсеев оценил работу Карпина в сборной России
12:28 · Россия. Премьер-лига
Кутепов очень хочет остаться в «Спартаке»
12:20 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто рассудит матч РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о травме Ловрена
12:04 · Россия. Премьер-лига
Семак: Не думаю, что кто-то из легионеров сейчас покинет «Зенит»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о безголевой серии Дзюбы
11:43 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Спартак» находится в позорном положении в РПЛ
11:36 · Россия. Премьер-лига
Семак: Караваев выбыл надолго
11:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: В «Спартаке» у Эмери просто не сложилось
11:13 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Кутепов вернётся в строй
Все новости
Рекомендуем