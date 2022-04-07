Балахнин считает, что при Карпине «Ростов» прибавил

Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился с журналистами своим мнением по поводу работы Валерия Карпина в «Ростове».

Балахнин сказал «РБ-Спорт», что при Карпине ростовская команда действительно прибавила, хотя до этого откровенно сыпалась. Экс-тренер «Ростова» отметил, что Карпин преобразил клуб на этом отрезке, но борьба за выживание будет весьма ожесточённая. Балахнин добавил, что ему хотелось бы, чтобы «Ростов» сохранил прописку в элитном дивизионе.

На данный момент «Ростов» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.