Стало известно, сколько денег клубы РПЛ получат от лиги в следующем сезоне

Стало известно о том, сколько денег команды РПЛ будут получать от лиги со следующего сезона.

По информации Metaraitings.ru, благодаря продаже телевизионных прав, прав на нейминг и беттинг-прав, со следующего сезона все команды РПЛ будут получать больше полумиллиарда рублей. Минимальные выплаты клубам элитного дивизиона от лиги составят около 550 миллионов рублей. Эта сумма изменится только в том случае, если РПЛ всё же будет расширена с 16 до 18 команд.

Напомним, что на данный момент в российском элитном дивизионе играют 16 клубов.