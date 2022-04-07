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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: Вся борьба за титул ещё впереди

07 Апреля 2022 • 12:48 Комментировать

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о борьбе за чемпионский титул в РПЛ в этом сезоне.

Семак сказал, что давление на команду всегда есть, но сейчас всё зависит только от питерского клуба. Тренер отметил, что вся борьба за титул с конкурентами ещё впереди. Наставник «Зенита» добавил, что «сине-бело-голубые» должны в ближайшее время смотреть на только на свою игру.

Напомним, что на данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице и на три очка опережает идущих на втором месте московских динамовцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Российская Премьер-Лига
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