Семак: Вся борьба за титул ещё впереди

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о борьбе за чемпионский титул в РПЛ в этом сезоне.

Семак сказал, что давление на команду всегда есть, но сейчас всё зависит только от питерского клуба. Тренер отметил, что вся борьба за титул с конкурентами ещё впереди. Наставник «Зенита» добавил, что «сине-бело-голубые» должны в ближайшее время смотреть на только на свою игру.

Напомним, что на данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице и на три очка опережает идущих на втором месте московских динамовцев.