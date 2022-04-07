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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евсеев оценил работу Карпина в сборной России

07 Апреля 2022 • 12:37 Комментировать

Тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал журналистам о том, что думает по поводу работы Валерия Карпина в сборной России.

Евсеев сказал «Чемпионату», что Карпин хочет в сборной играть в такой же быстрый и агрессивный футбол, как и в «Ростове», но соперники не всегда позволяют сделать это. Вадим отметил, что если бы он пытался постоянно играть с «Уфой» в отрытый футбол, то его уволили бы из уфимской команды гораздо раньше.

Напомним, что Валерий Карпин на данный момент совмещает работу в «Ростове» и в национальной команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Вадим Евсеев
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