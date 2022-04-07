Семак рассказал о травме Ловрена

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о травме хорватского защитника Деяна Ловрена.

Как приводит слова тренера Sport24, у 32-летнего хорватского футболиста весьма непростое повреждение. Семак отметил, что реабилитация на родине не помогла Деяну, который в данный момент продолжает своё восстановление, бегает, но не с полной нагрузкой. Тренер «Зенита» добавил, что пока сложно определить, когда Ловрен сможет вернуться в строй.

Напомним, что в этом сезоне Деян Ловрен провёл в российском чемпионате 14 поединков и получил две жёлтые карточки.