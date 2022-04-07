Семак: Не думаю, что кто-то из легионеров сейчас покинет «Зенит»

Сергей Семак рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного ухода иностранных футболистов из «Зенита».

Как приводит слова тренера пресс-служба «Зенита», до конца сезона осталось полтора месяца, так что вряд ли кто-то из легионеров сейчас покинет питерскую команду. Семак отметил, что никто из иностранных игроков не говорил о том, что хотел бы приостановить контракт и уйти из «Зенита».

Напомним, что на данный момент подопечные Семака занимают первую строчку в турнирной таблице РПЛ и на три очка опережают ближайшего конкурента в лице «Динамо».