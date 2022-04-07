Семак высказался о безголевой серии Дзюбы

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о том, что думает по поводу затянувшейся безголевой серии форвард Артёма Дзюбы.

Семак сказал Sport24, что Артём и сам прекрасно понимает, что уже давненько не забивал, но он находится в отличной форме и старается в каждом матче. Тренер питерского клуба отметил, что любая серия заканчивается, так что Дзюба скоро начнёт снова радовать нас забитыми мячами. Сергей добавил, что самое главное, чтобы Артём своими действиями приносил пользу команде.

Напомним, что последний раз в РПЛ Артём Дзюба забивал в середине ноября прошло года. Тогда форвард оформил хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода».