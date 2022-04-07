Уткин: «Спартак» находится в позорном положении в РПЛ

Известный комментатор и журналист Василий Уткин на своём ютуб-канале высказался по поводу игры лиссабонской «Бенфики», которая в квалификационном раунде Лиги чемпионов обыграла московский «Спартак».

Уткин сказал, что «Бенфика» является единственной командой в четвертьфинале Лиги чемпионов, которая пробилась в основной турнир через квалификацию. Комментатор отметил, что в квалификации лиссабонский клуб обыграл «Спартак», который сейчас находится в позорном положении в РПЛ. Василий добавил, что «красно-белые» теперь могут говорить о том, что команда, которая выбила их из Лиги чемпионов, забралась так далеко.

Напомним, что «Бенфика» в первом четвертьфинальном матче уступила «Ливерпулю» со счётом 1:3.