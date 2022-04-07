Сёмин: В «Спартаке» у Эмери просто не сложилось

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, почему у Унаи Эмери ничего не получилось в московском «Спартаке».

Сёмин сказал Sport24, что Эмери, однозначно, высококлассный специалист, который постоянно добивается успехов в еврокубках. Экс-тренер «Локомотива» отметил, что в «Спартаке» у испанца просто не сложилось, ведь большие специалисты не везде достигают успеха. Опытный наставник добавил, что «Спартак» вообще очень сложный для тренеров клуб.

Напомним, что Унаи Эмери работал в московском «Спартаке» в 2012 году. После «красно-белых» испанец тренировал «Севилью», «ПСЖ» и лондонский «Арсенал». Сейчас Эмери тренирует «Вильярреал».