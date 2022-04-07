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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда Кутепов вернётся в строй

07 Апреля 2022 • 11:13 Комментировать

У российского защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова случился рецидив травмы, так что игрок вернётся в строй не раньше мая месяца.

По информации «Спорт-Экспресса», 28-летний футболист почти восстановился после травмы, но у него случился рецидив, из-за чего Кутепов пропустит ещё несколько недель и сможет вернуться в строй только ближе к маю. Илья хочет сыграть в этом сезоне и доказать, что он достоин выступать за «Спартак». Напомним, что действующее соглашение защитника с «красно-белыми» рассчитано до конца этого сезона.

В этом сезоне Илья Кутепов провёл в РПЛ четыре матча. Также в активе защитника три поединка в рамках ФНЛ за «Спартак-2».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Илья Кутепов
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