Евсеев: Сказал Фомину, как и что делать, а он так играет до сих пор и уже до сборной дорос

Рулевой «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о методах работы с футболистами.

Евсеев сказал «Чемпионату», что ему гораздо приятнее работать с игроками, которые всё прекрасно понимают с первого раза и на которых не нужно повышать голос. Тренер отметил, что в своё время сказал Даниилу Фомину, как и что делать, так полузащитник до сих пор так играет и уже дорос до сборной России.

Напомним, что на данный момент Даниил Фомин играет за московское «Динамо». В этом сезоне полузащитник провёл в РПЛ 22 встречи, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя ассистами.