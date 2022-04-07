Евсеев рассказал, почему решил завершить свою агентскую деятельность

Тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев рассказал журналистам о том, по какой причине решил завершить свою агентскую деятельность.

Евсеев сказал «Чемпионату», что решил попробовать себя в агентском деле по совету друзей. Вадим отметил, что он год отработал агентом и понял, что это не его, ведь было совсем неинтересно. Тренер «Шинника» добавил, что его оттолкнуло общение с руководителями клубов.

Напомним, что на данный момент ярославский «Шинник» под шефством Евсеева лидирует в своей группе в ФНЛ-2.