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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евсеев рассказал, почему решил завершить свою агентскую деятельность

07 Апреля 2022 • 10:34 Комментировать

Тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев рассказал журналистам о том, по какой причине решил завершить свою агентскую деятельность.

Евсеев сказал «Чемпионату», что решил попробовать себя в агентском деле по совету друзей. Вадим отметил, что он год отработал агентом и понял, что это не его, ведь было совсем неинтересно. Тренер «Шинника» добавил, что его оттолкнуло общение с руководителями клубов.

Напомним, что на данный момент ярославский «Шинник» под шефством Евсеева лидирует в своей группе в ФНЛ-2.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Вадим Евсеев
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