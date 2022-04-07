Уткин: У «Спартака» не палачи, а мучители и одна мучительница

Известный комментатор Василий Уткин в своём телеграм-канале ответил Зареме Салиховой, которая назвала экс-арбитра Михаила Вилкова «очередным палачом российского футбола».

Уткин написал, что Зарема просто гений формулировок. Комментатор отметил, что если палач очередной, то у жертвы раз за разом вырастает новая голова, а тогда и никакой палач не страшен. Василий добавил, что у «Спартака» не палачи, а мучители и одна мучительница, для разнообразия.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под шефством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в таблице РПЛ.