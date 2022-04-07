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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин: У «Спартака» не палачи, а мучители и одна мучительница

07 Апреля 2022 • 10:10 Комментировать

Известный комментатор Василий Уткин в своём телеграм-канале ответил Зареме Салиховой, которая назвала экс-арбитра Михаила Вилкова «очередным палачом российского футбола».

Уткин написал, что Зарема просто гений формулировок. Комментатор отметил, что если палач очередной, то у жертвы раз за разом вырастает новая голова, а тогда и никакой палач не страшен. Василий добавил, что у «Спартака» не палачи, а мучители и одна мучительница, для разнообразия.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под шефством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин Российская Премьер-Лига Зарема Салихова
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