Евсеев: Меня не позовут в «Спартак», так как в фамилии нет буквы «р», а я ещё я козерог по знаку зодиака

Наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев в ироничном стиле рассказал журналистам о том, почему его никогда не позовут тренировать московский «Спартак».

Евсеев сказал «Чемпионату», что его точно не позовут в «Спартак», так как у него в фамилии нет буквы «р», да и по знаку зодиака он козерог, так что не подходит московской команде по всем параметрам.

Напомним, что «Шинник» под шефством Евсеева занимает первую строчку в своей группе в ФНЛ-2. Спартаковцы на данный момент занимают лишь десятую строчку в Российской Премьер-лиге.