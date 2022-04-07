Дмитрий Черышев: У нас всегда были хорошие судьи

Тренер Дмитрий Черышев рассказал журналистам о том, что думает по поводу судейства в российском футболе.

Черышев сказал «РБ-Спорт», что у нас в стране всегда были хорошие судьи, но в данный момент мы потеряли какую-то нить, ведь из наших арбитров в Европе стабильно работает только Сергей Карасёв. Тренер отметил, что судьям нужно больше работать и чаще обращаться к опытным арбитрам, которые должны подсказывать своим более молодым коллегам. Дмитрий добавил, что всем нам нужно набраться терпения.

Напомним, что в последних турах РПЛ арбитры совершили много серьёзных ошибок.