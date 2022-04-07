Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Черышев: У нас всегда были хорошие судьи

07 Апреля 2022 • 09:17 Комментировать

Тренер Дмитрий Черышев рассказал журналистам о том, что думает по поводу судейства в российском футболе.

Черышев сказал «РБ-Спорт», что у нас в стране всегда были хорошие судьи, но в данный момент мы потеряли какую-то нить, ведь из наших арбитров в Европе стабильно работает только Сергей Карасёв. Тренер отметил, что судьям нужно больше работать и чаще обращаться к опытным арбитрам, которые должны подсказывать своим более молодым коллегам. Дмитрий добавил, что всем нам нужно набраться терпения.

Напомним, что в последних турах РПЛ арбитры совершили много серьёзных ошибок.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Судейство Дмитрий Черышев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
10:10 · Россия. Премьер-лига
Уткин: У «Спартака» не палачи, а мучители и одна мучительница
10:00 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Судей в какой-то момент надо наказывать. Футболистов же тоже наказывают» эксклюзив
09:32 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: Меня не позовут в «Спартак», так как в фамилии нет буквы «р», а я ещё я козерог по знаку зодиака
09:17 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: У нас всегда были хорошие судьи
09:10 · Россия. Премьер-лига
Каррера высказался о судействе в российском футболе
09:05 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: Ошибки судей при наличии ВАР - просто анекдот 1
08:56 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: Главное, что мы набрали важные три очка
06 Апреля
22:21 · Россия. Премьер-лига
Карпин прокомментировал победу над «Крыльями Советов»
22:14 · Россия. Премьер-лига
Комличенко признан лучшим игроком матча «Ростов» - «Крылья Советов»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Кобелев высказался за отстранение судей РПЛ
22:00 · Россия. Премьер-лига
Вилков считает неправильным вмешательство Хачатурянца в дела по отстранению судей
21:42 · Россия. ФНЛ
Единственная безголевая ничья в туре: «Торпедо» и «Акрон» не определили сильнейшего
21:36 · Россия. ФНЛ
Хабаровский СКА одолел «Велес» в заснеженном Домодедово
21:35 · Россия. Премьер-лига
Отстраненный до конца сезона арбитра Панин попросил понять
20:57 · Россия. ФНЛ
Дубль Гурфова не помог «Кубани» переиграть «Томь»
Все новости
Рекомендуем