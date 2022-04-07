Каррера высказался о судействе в российском футболе

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера поделился с журналистами своим мнением по поводу судейства в российском футболе.

Каррера сказал «Матч ТВ», что не считает судейство в российском футболе слабым, ведь арбитры совершают ошибки, как и во многих других странах. Итальянский специалист отметил, что старался никогда не жаловаться на работу арбитров, так как это становилось оправданием для команды.

Напомним, что из-за серьёзных ошибок в последнем туре РПЛ от работы до конца сезона были отстранены несколько арбитров.