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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарпищев: Ошибки судей при наличии ВАР - просто анекдот

07 Апреля 2022 • 09:05 Комментировать (1)

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о судейских ошибках в российском футболе.

Тарпишев сказал «Р-Спорт», что серьёзные ошибки судей при наличии ВАР можно сравнить с анекдотом. Функционер отметил, что арбитрам платят огромные деньги, а они всё равно очень часто ошибаются. Глава российского тенниса добавил, что, возможно, не хватает какой-то грамотной системы наказания.

Напомним, что из-за серьёзных ошибок в последнем туре РПЛ от работы были отстранены несколько российских арбитров.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Судейство Шамиль Тарпищев
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