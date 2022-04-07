Тарпищев: Ошибки судей при наличии ВАР - просто анекдот

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о судейских ошибках в российском футболе.

Тарпишев сказал «Р-Спорт», что серьёзные ошибки судей при наличии ВАР можно сравнить с анекдотом. Функционер отметил, что арбитрам платят огромные деньги, а они всё равно очень часто ошибаются. Глава российского тенниса добавил, что, возможно, не хватает какой-то грамотной системы наказания.

Напомним, что из-за серьёзных ошибок в последнем туре РПЛ от работы были отстранены несколько российских арбитров.