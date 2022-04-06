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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вилков считает неправильным вмешательство Хачатурянца в дела по отстранению судей

06 Апреля 2022 • 22:00 Комментировать

Бывший российский арбитр Михаил Вилков допустил, что глава РПЛ Ашот Хачатурянц не должен вмешиваться в дела по отношению к судьям.

«На мой взгляд, неправильно, когда руководитель лиги принимает решение об отстранении судей — такой практики нет ни в одной стране мира. Я что-то не припомню, чтобы Прядкин вмешивался в судейские дела», — сказал Вилков «Чемпионату».

Бывший арбитр добавил, что у судей должен быть руководитель, который должен отстаивать их права перед командами и лигой. По слова Вилкова, в чемпионате России получается ситуация, когда клубы просят главу РПЛ отстранить того или иного арбитра.

6 апреля прошло заседание ЭСК РФС (Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза», на котором руководители приняли решение отстранить арбитров Игоря Панина и Алексея Сухого от работы до конца секущего сезона-2021/22.

 


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Евро-Футбол.Ру,
РФС Михаил Вилков РПЛ Ашот Хачатурянц
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