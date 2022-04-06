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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отстраненный до конца сезона арбитра Панин попросил понять

06 Апреля 2022 • 21:35 Комментировать

Российский арбитр Игорь Панин отреагировал на отстранение от судейства в матчах РПЛ и ФНЛ до конца текущего сезона-2021/22.

«Я извиняюсь, но не комментирую. Все вопросы в пресс-службу РФС. Поймите меня сейчас», — сказал Игорь Панин корреспонденту «РБ Спорт».

Сегодня, 6 апреля ЭСК РФС (Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза) приняла решение отстранить двух рефери до конца текущего сезона-2021/22 от работы в РПЛ. Речь идет об Игоре Панине и Алексее Сухом, которые в своих матчах 23-го тура допустили грубейшие ошибки.

После 23 туров лидером в чемпионате России по-прежнему является «Зенит», который набрал 49 очков, вторым идет «Динамо» с 46 очками, тройку лидеров замыкает ЦСКА (42). 


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Евро-Футбол.Ру,
РФС РПЛ Игорь Панин
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