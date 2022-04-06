Вилков ответил Зареме: «Помню, что когда я судил, «Спартак» никогда не был на 10-м месте»

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков отреагировал на оскорбления Заремы Салиховой, которая заявила, что у экс-судьи развивается деменция.

В интервью «Чемпионату» Вилков отметил, что он уже не молод, но с памятью все хорошо. Арбитр помнит, что, когда он судил, «Спартак» никогда не был на 10-м месте. А однажды и вовсе стал чемпионом.

На данный момент «Спартак» в чемпионате России провел 23 матча и набрал 27 очков. Красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Паоло Ваноли находится в шести очках от зоны вылета.