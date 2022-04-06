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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков назвал условия, которые могут улучшить работу судей в РПЛ

06 Апреля 2022 • 20:24 Комментировать (1)

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мыслями, как способствовать улучшению работы судей в РПЛ.

«Необходимо грамотное управление со стороны руководства, правильные люди с российским паспортом для верных трактовок эпизодов, которые навели бы порядок. Таким образом мы добьемся снижения количества скандалов», — цитируют Терюшкова «РИА Новости».

Сегодня, 6 апреля ЭСК РФС (Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза) приняла решение отстранить двух рефери до конца текущего сезона-2021/22 от работы в РПЛ. Речь идет об Игоре Панине и Алексее Сухом, который в своих матчах 23-го тура допустили грубейшие ошибки.

После 23 туров лидером в чемпионате России по-прежнему является «Зенит», который набрал 49 очков, вторым идет «Динамо» с 46 очками, тройку лидеров замыкает ЦСКА (42).  


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Евро-Футбол.Ру,
Химки РФС РПЛ Роман Терюшков
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