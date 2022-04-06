Терюшков назвал условия, которые могут улучшить работу судей в РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мыслями, как способствовать улучшению работы судей в РПЛ.

«Необходимо грамотное управление со стороны руководства, правильные люди с российским паспортом для верных трактовок эпизодов, которые навели бы порядок. Таким образом мы добьемся снижения количества скандалов», — цитируют Терюшкова «РИА Новости».

Сегодня, 6 апреля ЭСК РФС (Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза) приняла решение отстранить двух рефери до конца текущего сезона-2021/22 от работы в РПЛ. Речь идет об Игоре Панине и Алексее Сухом, который в своих матчах 23-го тура допустили грубейшие ошибки.

После 23 туров лидером в чемпионате России по-прежнему является «Зенит», который набрал 49 очков, вторым идет «Динамо» с 46 очками, тройку лидеров замыкает ЦСКА (42).