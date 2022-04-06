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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджимурадов: «Уверен, что «Урал» не вылетит из Премьер-лиги»

06 Апреля 2022 • 19:05 Комментировать
Урал
...
Крылья Советов
10.04 12:00

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов рассказал о том, что он думает о положении клуба в РПЛ, а также выразил уверенность, что команда из Екатеринбурга всё-таки останется в Премьер-лиге.

«Есть ли уверенность, что избежим вылета? Да, конечно. Мы работаем над этим. Уверен, что ни у одного парня у нас даже нет мысли, что мы вылетим», – заявил Гаджимурадов в интервью «Известий».

Даже несмотря на то, что в прошлом месяце исполком РФС отказал РПЛ в моратории на вылет команд в ФНЛ, но всё еще может его одобрить в мае,  Рамазан считает, что каждый футболист должен выполнять свою работу – играть и побеждать независимо от решения Российского футбольного союза после окончания сезона.

В этом сезоне Гаджимурадов принял участие в 17 встречах, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Рамазан Гаджимурадов
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