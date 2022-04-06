Самедов дал характеристику Панину, который обслуживал матч ЦСКА – «Урал»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов охарактеризовал арбитра Игоря Панину, который обслуживал матч 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Урал» (2:2).

В интервью «Чемпионату» Самедов выразил недоумение, что Панин после просмотра ВАР все равно принял неверное решение. Бывший футболист считает, что арбитр или глупый и не разбирается в футболе, либо он сделал эти ошибки намеренно.

Напомним, сегодня, 6 апреля ЭСК РФС вынес решение отстранить Панина от оставшихся матчей в чемпионате России.