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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов дал характеристику Панину, который обслуживал матч ЦСКА – «Урал»

06 Апреля 2022 • 18:40 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов охарактеризовал арбитра Игоря Панину, который обслуживал матч 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Урал» (2:2).

В интервью «Чемпионату» Самедов выразил недоумение, что Панин после просмотра ВАР все равно принял неверное решение. Бывший футболист считает, что арбитр или глупый и не разбирается в футболе, либо он сделал эти ошибки намеренно.

Напомним, сегодня, 6 апреля ЭСК РФС вынес решение отстранить Панина от оставшихся матчей в чемпионате России.  


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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Самедов РПЛ Игорь Панин
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