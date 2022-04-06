Футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился в интервью «Евро-Футбол.Ру» мнением по поводу проведения экстренного собрания судейского комитета РФС, посвященного резонансным спорным решениям, которые принимались арбитрам в последних турах.

- Судейско-экспертная комиссия РФС признал ошибочными решения арбитров по трем резонансным эпизодам прошедшего тура: пенальти в ворота «Краснодара» был ошибочным, не был назначен пенальти в ворота ЦСКА в матче с Уралом», и не удалили Бека-Бека в игре со «Спартаком». С чем связано падение в качестве работы российских арбитров?

- С появлением ВАР казалось, что все спорные моменты должны спокойно разрешаться. Посмотрели повтор, линии нарисовали и все, а оказалось, что стало еще хуже. На ВАР сидят судьи, зовут главного к монитору, но каждый эпизод трактуется по-своему. В случае с не удалением Бека-Бека было видно, что парень просто ногу ломает сопернику. Он даже в мяч не играл. Конечно, тут должно было быть удаление, но ему показали желтую карточку. Так вот трактуют у нас правила.

- А что скажете по эпизоду в матче ЦСКА – «Урал»?

- Всем очевидно, что касание у Ушакова было, но вопрос в том, как оно могло повлиять на игровой эпизод. Там надо чуть ли не под микроскопом рассматривать момент. Я не думаю, что здесь очевидный пенальти, потому что даже если бы Гогличидзе прострелил, то нога у него заплелась бы. А вот по пенальти на Смолове могу сказать, что никто до сих пор не понял, за что назначили одиннадцатиметровый.

Что касается качества судейства, конечно, тут надо прибавлять. Нужно проводить семинары, разъяснять. И мне кажется очень важным, чтобы арбитры для общественности высказывали свои точки зрения на спорные моменты. Ничего страшного нет. Все ошибаются. Другое дело, что сейчас эти ошибки влияют на результат, тренерские судьбы. Но других судей у нас не будет.

- Может, стоит заменить возрастных арбитров на молодежь, и подождать, пока она обкатается и получит опыт?

- Естественно, молодежь должна получать свой шанс, проводить матчи РПЛ, но не центральные. Боковым можно брать, чтобы привыкал к обстановке. В таких матчах, как «Зенит» - «Спартак», не опытные арбитры просто поплывут. На такие матчи нужно ставить опытных судей.

- Карасев работал на матче «Локомотив» - «Спартак» и не избежал скандала. Почему в Европе Карасев, Мешков, Иванов судят отлично, а у нас допускают такие ошибки?

- Может быть это связано с каким-то внутренним давлением. Там они выходят, свободно себя чувствуют, а тут начинается давления до матча и во время. Не каждый выдержит такое. Судья не должен поддаваться эмоциям, а быть хладнокровным и судить то, что видит, чтобы потом мог объяснить свои решения.

- «Спартак» уже третий тур подряд страдает из-за серьезных ошибок судей. Это случайность, или эту команду тяжело судить?

- Не хочу верить в существование заговора, но после каждого тура у нас судейство на первом месте. Слуцкий после каждого тура предъявляет претензии арбитрам, «Спартак» тоже. Потому что ошибки арбитров влияют на результат. «Урал» не выиграл в матче с ЦСКА, не набрал три очка, а мог бы уйти с последнего места. «Спартак» мог одержать победу над «Локомотивом», а это позитивный момент для команды. Такие мелочи у каждой команды набираются в туре. И нельзя закрывать на это глаза.

- Когда Леонид Федун сказал, что снимет «Спартак» с соревнований, какое-то время не было судейских скандалов. Как это можно объяснить?

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- Судья тоже люди и ошибаются. Просто надо, чтобы они объясняли свои решения публично. Потому что в одних и тех же моментах, одного игрока удаляют, а другого нет, как Бека-Бека. Или взять матч «Спартака» в Нижнем Новгороде. Был грубый фол на Айртоне, но футболиста хозяев не удалили и «Спартак» в итоге пострадал от этого. У нас каждый тур проходит с какими-то судейскими ошибками.

- И что делать?

- Подтягивать уровень судейства, проводить семинары, объяснять. Может быть стоит давать назначения этим арбитром и на ФНЛ, чтобы они судили два раза в неделю, и получали больше практики. Пусть будет ротация арбитров между лигами.

- Сегодня Ашот Хачатурянц будет проводить экстренное собрание с арбитрами по результатам их работы в прошедших турах. Стоит ждать отстранения судей?

- Ну отстранят арбитров на две – три игры, командам это очков не вернет. Думаю, что какие-то наказания провинившиеся судьи понесут. Сделают, чтобы это было показательно, мол, нельзя так ошибаться.

Елена Григорьевская