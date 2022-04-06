Быстров ответил Вилкову и заявил, что готов поработать на ВАР

Владимир Быстров ответил экс-арбитру Михаилу Вилкову, который предложил экс-игроку сборной России поработать на ВАР на одном из дерби.

Быстров сказал «Матч ТВ», что он с удовольствием поработает на ВАР. Владимир отметил, что для него самое страшное не вспотеть, как сказал Вилков, а обосраться, как это часто делают российские судьи. Экс-игрок добавил, что он легко справится с работой арбитра на ВАР.

Напомним, что до этого Владимир Быстров жёстко раскритиковал работу судей и заявил, что готов заменить всех арбитров на матчах РПЛ.