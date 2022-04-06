Давиташвили расторг контракт с тульским «Арсеналом»

Молодой грузинский полузащитник Зурико Давиташвили решил расторгнуть соглашение с тульским «Арсеналом».

Как сообщает пресс-служба «оружейников», 21-летний грузинский футболист попросил руководителей тульской команды расторгнуть контракт. Давиташвили покидает «Арсенал» по семейным обстоятельствам. Напомним, что в этом сезоне Зурико провёл в российском чемпионате 20 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

Стоит отметить, что Зурико Давиташвили в России также играл в казанском «Рубине» и волгоградском «Роторе».