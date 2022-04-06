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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Пономарёв: У нас бездарный судейский корпус

06 Апреля 2022 • 13:35 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал журналистам о том, что думает по поводу слабого судейства в российском чемпионате.

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что отстранение арбитров необходимо, ведь у нас бездарный судейский корпус. Ветеран «армейцев» отметил, что ему противно смотреть на безобразие, которое некоторые арбитры творят на футбольном поле.

Напомним, что в последнем туре РПЛ арбитры совершили серьёзные ошибки сразу в трёх матчах. В ближайшее время нескольких судей могут отстранить от работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Судейство Владимир Пономарёв
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