Экс-игрок ЦСКА Пономарёв: У нас бездарный судейский корпус

Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал журналистам о том, что думает по поводу слабого судейства в российском чемпионате.

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что отстранение арбитров необходимо, ведь у нас бездарный судейский корпус. Ветеран «армейцев» отметил, что ему противно смотреть на безобразие, которое некоторые арбитры творят на футбольном поле.

Напомним, что в последнем туре РПЛ арбитры совершили серьёзные ошибки сразу в трёх матчах. В ближайшее время нескольких судей могут отстранить от работы.