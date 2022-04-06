Кавазашвили: За такие зарплаты наши футболисты должны вставать раком и пахать на поле

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу больших зарплат российских футболистов.

Кавазашвили сказал «Матч ТВ», что за такие деньги, которые получают российские футболисты, они должны вставать раком и всё время пахать на поле. Экс-голкипер отметил, что он понимает наших футболистов, которые не получают игровое время из-за большого количества второсортных легионеров.

Напомним, что со следующего сезона в РПЛ изменится лимит на легионеров. Команды смогут заявить на сезон 13 иностранных игроков.