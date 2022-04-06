Кокорин был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Химки»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о том, как проходили переговоры с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

Габулов сказал в эфире программы «Футбол России», что подмосковная команда проявляла большой интерес к Кокорину, который ради перехода в «Химки» готов был пойти на понижение зарплаты, но договориться всё же не получилось. Владимир отметил, что ему сложно сказать, будут ли «Химки» летом снова пробовать подписать форварда «Фиорентины», но сейчас этот вопрос на повестке дня не стоит.

Напомним, что в этом сезоне Александр Кокорин провёл в итальянском чемпионате лишь пять матчей.