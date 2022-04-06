Экс-арбитр Николаев объяснил, с чем связано большое количество судейских ошибок

Российский экс-арбитр Алексей Николаев в разговоре с журналистами объяснил причины, по которым в РПЛ в последнее время случается так много судейских ошибок.

Николаев сказал «Спорт-Экспрессу», что большое количество ошибок связано с тем, что сейчас в судейском корпусе происходит переходный период. Алексей отметил, что у арбитров был один руководитель, а теперь другой, но в скором времени всё должно быть хорошо.

Напомним, что в последнем туре РПЛ арбитры совершили серьёзные ошибки сразу в трёх матчах.