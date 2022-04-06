Экс-президент «Локомотива» назвал тренеров, которые могут возглавить команду

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал журналистам о том, кто из тренеров мог бы возглавить московскую команду в ближайшее время.

Наумов сказал «Спорт-Экспрессу», что у «Локомотива» очень много вариантов с главными тренерами. Функционер считает, что «железнодорожников» могут возглавить и Ринат Билялетдинов, и Вадим Евсеев, и Игорь Черевченко, и Владимир Маминов, и Евгений Харлачёв, и многие другие известные отечественные специалисты.

Напомним, что недавно на пост главного тренера «Локомотива» был назначен Заур Хапов, но подготовкой командой всё равно занимается немецкий специалист Марвин Комппер.