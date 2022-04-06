Вилков: Сейчас главные эксперты по судейству у нас — комментаторы с «Матч ТВ»

Экс-арбитр Михаил Вилков рассказал журналистам о том, что российским судьям сейчас нужен новый нормальный руководитель.

Вилков сказал Sport24, что российским судья сейчас нужен полноценный, а не временный руководитель. Экс-арбитр отметил, что нужно что-то сделать и с экспертами по судейству, а то сейчас главными экспертами в стране являются комментаторы с «Матч ТВ», которые не знают элементарных вещей в судействе и не могу объяснить публике простые эпизоды.

Напомним, что недавно пост главы судейского департамента РФС покинул португалец Витор Перейра.