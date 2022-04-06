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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шомуродов считает, что многие российские игроки смогут выступать в Серии А

06 Апреля 2022 • 12:07 Комментировать

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов в разговоре с журналистами заявил, что у многих российских игроков есть талант для того, чтобы выступать в итальянской лиге.

Шомуродов сказал «Спорт-Экспрессу», что российские футболисты, возможно, просто не хотят рисковать, поэтому они не уезжают из РПЛ. Элдор отметил, что у многих игроков в России есть талант для того, чтобы заиграть в Серии А, но для этого необходимо изменить своё отношение к футболу и прикладывать больше усилий на тренировках.

Напомним, что Элдор Шомуродов в этом сезоне провёл в итальянском чемпионате в составе «Ромы» 22 встречи, в которых забил два мяча и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Российская Премьер-Лига Элдор Шомуродов
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