Вилков назвал самого стрессоустойчивого руководителя судейского департамента

Известный российский экс-арбитр Михаил Вилков в разговоре с журналистами назвал самого стрессоустойчивого руководителя судейского департамента.

Вилков сказал Sport24, что серьёзное давление на руководителей есть в любой стране, но лучше всего с ним справлялся итальянец Роберто Розетти. Экс-арбитр отметил, что итальянцу было вообще всё равно на то, что про него пишут в прессе, так что он продолжал гнуть свою линию. Михаил добавил, что при Розетти все судьи чувствовали себя спокойно.

Напомним, что Роберто Розетти возглавлял департамент судейства РФС с июня 2011 по декабрь 2013 года.