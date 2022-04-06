Шомуродов рассказал о том, чему его научил Карпин

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов рассказал журналистам о том, чему его научил наставник сборной России Валерий Карпин.

Шомуродов сказал «Спорт-Экспрессу», что Карпин научил его правильному отношению к футболу в психологическом плане. Форвард сборной Узбекистана отметил, что Карпин мог вызвать в свой номер и поинтересоваться причинами, по которым ты стал плохо играть, а они могли даже не касаться футбола. Элдор добавил, что Карпин очень много шутил, но часто говорил на серьёзные темы и, в том числе, рассказывал про правильное питание.

Напомним, что Шомуродов работал с Карпиным в «Ростове».