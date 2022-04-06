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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин высказался о судейских ошибках в РПЛ

06 Апреля 2022 • 11:33 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, что думает по поводу ошибок судей в последних матчах РПЛ.

Сёмин сказал «Чемпионату», что все судейские ошибки и недочёты это рабочая ситуация, ведь арбитры не роботы и иногда ошибаются. Опытный специалист отметил, что ошибки будут всегда и от них никуда не деться. Экс-тренер «Локомотива» добавил, что Ашот Хачатурянц и судейский комитет найдут верные решения и сами решат, кого нужно отстранить, а кого помиловать.

Напомним, что арбитров, которые ошиблись в матчах 23-го тура РПЛ, могут отстранить от работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Российская Премьер-Лига Судейство
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