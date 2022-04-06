Кавазашвили: Если «Спартак» вылетит, то фанаты разгромят стадион и доберутся до Федуна

Известный эксперт Анзор Кавазашвили рассказал журналистам о том, что может произойти, если «Спартак» в этом сезоне вдруг всё же вылетит в подэлитный дивизион.

Кавазашвили сказал Sport24, что ему даже страшно представить, что болельщики сделают с футболистами, если встретят их на улице или где-нибудь в ресторане. Эксперт отметил, что Александр Соболев наконец-то узнает, как на самом деле выглядит физический контакт. Экс-вратарь сборной СССР добавил, что фанаты точно разгромят стадион, а затем доберутся и до Леонида Федуна.

Напомним, что спартаковцы на данный момент занимают десятую строчку в таблице и идут в шести очках от зоны вылета.